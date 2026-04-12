Die rosa Pfirsichblüte sieht schön aus, und das fertige Produkt aus dem Obst ist noch viel leckerer: Das feiert man in Cochem traditionell beim Pfirsichblütenmarkt.
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Der dem roten Moselweinbergpfirsich gewidmete Blütenmarkt ist zu einer beliebten Traditionsveranstaltung in Cochem geworden. Dementsprechend konnten sich die Gastgeber auch an diesem Wochenende über einen großen Besucherandrang freuen. Die Gäste drängten sich bei Frühlingstemperaturen entlang der Marktstände, deren Betreiber mit einer willkommenen Vielfalt leckerer Pfirsichprodukte aufwarteten.