Rosa Frühlingserwachen
Cochem feiert beim Pfirsichblütenmarkt seine Tradition
Pfirsichblütenfee Annabell und Stadtbürgermeister Walter Schmitz begaben sich zusammen mit den Weinmajestäten und Marktbesuchern
Pfirsichblütenfee Annabell und Stadtbürgermeister Walter Schmitz begaben sich zusammen mit den Weinmajestäten und Marktbesuchern auf einen ausführliche Verkostungsbummel entlang der Marktstände.
Thomas Esser

Die rosa Pfirsichblüte sieht schön aus, und das fertige Produkt aus dem Obst ist noch viel leckerer: Das feiert man in Cochem traditionell beim Pfirsichblütenmarkt. 

Lesezeit 1 Minute
Der dem roten Moselweinbergpfirsich gewidmete Blütenmarkt ist zu einer beliebten Traditionsveranstaltung in Cochem geworden. Dementsprechend konnten sich die Gastgeber auch an diesem Wochenende über einen großen Besucherandrang freuen. Die Gäste drängten sich bei Frühlingstemperaturen entlang der Marktstände, deren Betreiber mit einer willkommenen Vielfalt leckerer Pfirsichprodukte aufwarteten.

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