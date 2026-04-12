Rosa Frühlingserwachen Cochem feiert beim Pfirsichblütenmarkt seine Tradition Thomas Esser 12.04.2026, 12:00 Uhr

i Pfirsichblütenfee Annabell und Stadtbürgermeister Walter Schmitz begaben sich zusammen mit den Weinmajestäten und Marktbesuchern auf einen ausführliche Verkostungsbummel entlang der Marktstände. Thomas Esser

Die rosa Pfirsichblüte sieht schön aus, und das fertige Produkt aus dem Obst ist noch viel leckerer: Das feiert man in Cochem traditionell beim Pfirsichblütenmarkt.

Der dem roten Moselweinbergpfirsich gewidmete Blütenmarkt ist zu einer beliebten Traditionsveranstaltung in Cochem geworden. Dementsprechend konnten sich die Gastgeber auch an diesem Wochenende über einen großen Besucherandrang freuen. Die Gäste drängten sich bei Frühlingstemperaturen entlang der Marktstände, deren Betreiber mit einer willkommenen Vielfalt leckerer Pfirsichprodukte aufwarteten.







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