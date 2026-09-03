Auszeichnung mit Wappenteller
Cochem ehrt Rolf Spaniol für Engagement in Bürgerwehr
Rolf Spaniol (Mitte) hält stolz den Cochemer Wappenteller in den Händen. Es gratulieren (von links) Cochems Weinkönigin Alicia S
Rolf Spaniol (Mitte) hält stolz den Cochemer Wappenteller in den Händen. Es gratulieren (von links) Cochems Weinkönigin Alicia Steffens, Ehefrau Elvira Spaniol, Bürgermeister Walter Schmitz und Weinbergpfirsichfee Annabell Hansmeyer.
Ulrike Platten-Wirtz

In diesem Jahr hat mit Rolf Spaniol zum ersten Mal eine Einzelperson stellvertretend für eine Gemeinschaft die höchste Auszeichnung der Stadt Cochem erhalten: den Wappenteller. 

Lesezeit 2 Minuten
Es ist der Moment, auf den die Gäste im Wappenkeller der Reichsburg gewartet haben. Immer am Mittwoch nach dem Weinfest trifft sich alles, was Rang und Namen hat, auf der Cochemer Reichsburg. Rang und Namen bedeutet in dem Fall: Vertreter aus Kommunalpolitik, Behörden, Institutionen sowie die Vorsitzenden der Vereine, die am Weinfest beteiligt waren.
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