Künstler im Moselort Senheim Christoph Anders bringt seine Besucher zum Staunen Thomas Esser 27.09.2026, 11:55 Uhr

i Zum Tag des offenen Ateliers gewährt der bekannte Senheimer Künstler Christoph Anders im alten Vogteiturm erneut einen Einblick in sein Schaffen. Thomas Esser

Der bekannte Senheimer Künstler Christoph Anders hat einmal mehr seinen alten Vogteiturm für Kunstinteressierte geöffnet - als Aktion zum Tag des offenen Ateliers. Goldschmiedekunst und filmische Dokumentationen gab es dort ebenfalls.

Nach anfänglichem Staunen machte sich unter den neugierigen Besuchern schnell Begeisterung breit. Die waren zum Tag des offenen Ateliers, als Projekt des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Rheinland-Pfalz (BBK-RLP), auch im Moselort Senheim unterwegs, wo sie dem bekannten Kunstschaffenden Christoph Anders einen Besuch abstatteten.







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