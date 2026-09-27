Der bekannte Senheimer Künstler Christoph Anders hat einmal mehr seinen alten Vogteiturm für Kunstinteressierte geöffnet - als Aktion zum Tag des offenen Ateliers. Goldschmiedekunst und filmische Dokumentationen gab es dort ebenfalls.
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Nach anfänglichem Staunen machte sich unter den neugierigen Besuchern schnell Begeisterung breit. Die waren zum Tag des offenen Ateliers, als Projekt des Berufsverbandes Bildender Künstlerinnen und Künstler in Rheinland-Pfalz (BBK-RLP), auch im Moselort Senheim unterwegs, wo sie dem bekannten Kunstschaffenden Christoph Anders einen Besuch abstatteten.