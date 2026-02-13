Luftrettung von Wittlich aus
„Christoph 10“ wird tagsüber länger fliegen
Am Wittlicher Krankenhaus ist "Christoph 10" beheimatet. Der Hangar befindet sich gleich neben dem Landeplatz bei der Klinik.
Ursula Bartz

Mitten im Fastnachtstrubel kommt diese Nachricht aus Mainz: Das Innenministerium will die Einsatzzeiten des Rettungshubschraubers „Christoph 10“ in Wittlich erweitern. Was bedeutet das?

Das rheinland-pfälzische Innenministerium reagiert auf die Kritik an der Luftrettung. Die entscheidende Nachricht für potenzielle Patienten – vor allem in der Verbandsgemeinde Zell – ist laut Minister Michael Ebling (SPD): „Wir werden noch in diesem Jahr die Randzeiten für den Standort Wittlich (Christoph 10) erweitern, um hier zusätzlich den bodengebundenen Rettungsdienst im nördlichen Rheinland-Pfalz früher morgens und später abends zu ...

