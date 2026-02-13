Luftrettung von Wittlich aus „Christoph 10“ wird tagsüber länger fliegen Birgit Pielen 13.02.2026, 13:29 Uhr

i Am Wittlicher Krankenhaus ist "Christoph 10" beheimatet. Der Hangar befindet sich gleich neben dem Landeplatz bei der Klinik. Ursula Bartz

Mitten im Fastnachtstrubel kommt diese Nachricht aus Mainz: Das Innenministerium will die Einsatzzeiten des Rettungshubschraubers „Christoph 10“ in Wittlich erweitern. Was bedeutet das?

Das rheinland-pfälzische Innenministerium reagiert auf die Kritik an der Luftrettung. Die entscheidende Nachricht für potenzielle Patienten – vor allem in der Verbandsgemeinde Zell – ist laut Minister Michael Ebling (SPD): „Wir werden noch in diesem Jahr die Randzeiten für den Standort Wittlich (Christoph 10) erweitern, um hier zusätzlich den bodengebundenen Rettungsdienst im nördlichen Rheinland-Pfalz früher morgens und später abends zu ...







Artikel teilen

Artikel teilen