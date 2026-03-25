Kelberg hat gewählt
Christina Christ ist neue Chefin der VG-Kelberg
Christina Christ übernimmt im Sommer das Amt der Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Kelberg
Christina Christ übernimmt im Sommer das Amt der Verbandsgemeinde-Bürgermeisterin Kelberg
Privatarchiv Christina Christ

Christina Christ wird neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kelberg. Ihr Kontrahent Thorsten Krämer gratulierte ihr noch vor dem offiziellen Endergebnis.

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Kelberg. Christina Christ wird neue Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Kelberg. Die parteilose Kandidatin setzte sich mit 53,8 Prozent gegen Thorsten Krämer durch, der auf 46,2 Prozent kam. Christ erhielt 2280 Stimmen, Krämer 1954. Die Wahlbeteiligung lag bei 71,5 Prozent.

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