Podcast als Liebeserklärung Christian Meinecke macht Welle fürs Bademeister-Dasein Marvin Conradi 25.11.2026, 08:00 Uhr

i Christian Meinecke hat einen Podcast gestartet, um dem Beruf des Schwimmmeisters eine Bühne zu geben. Ulrike Platten-Wirtz

Was macht ein Bademeister eigentlich, wenn er mal nicht am Beckenrand steht? Christian Meinecke vom Moselbad in Cochem nimmt Zuhörer in seinem Podcast immer wieder mit in die Welt seines Berufs.

Christian Meinecke aus Niederwerth ist Schwimmmeister im Moselbad Cochem. Mit seinem Podcast „Der Beckenrand Talk“ auf Spotify möchte der 43-Jährige einen Beruf ins Rampenlicht rücken, der aus seiner Sicht oft unterschätzt wird. Denn Schwimmmeister ist mehr, als nur ein Bademeister zu sein, wie Meinecke im Interview mit unserer Redaktion erklärt.







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