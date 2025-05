Das Projekt „Erlebnis CHOR“ – Deine STIMME ist gefragt“ sucht wieder neue Mitstreiter. Bereits im vorigen November haben sich Sängerinnen und Sänger aus der Region für die musikalische Gestaltung eines Gottesdienstes zusammengefunden. Die dafür bereits einstudierten Chorstücke vom Chortag im vorigen November sollen nun wieder aufgefrischt und im Gottesdienst gesungen werden, teilt Chorleiterin Marion Oswald mit. Sie ruft dazu auf, dass Singfreudige sich bei ihr melden, wenn sie Lust haben, zur Chorgemeinschaft dazuzustoßen. Neue Sängerinnen und Sänger unterschiedlichen Alters sind herzlich willkommen, heißt es in der Pressemittteilung der Chorleiterin.

Für den zeitlichen Ablauf sollten die Teilnehmer zwei bis drei Proben einrechnen sowie die Gestaltung eines Gottesdienstes. Die Termine dafür stehen bereits fest. Die Proben finden Montag, 26. Mai und Dienstag, 3. Juni, jeweils 19.30 Uhr im Pfarrheim Brauheck statt. Die dritte Probe ist Mittwoch, 11.Juni, 19.30 Uhr, im Martinshaus in Cochem. Der Projektchor wird dann den Gottesdienst am Sonntag, 15. Juni, 11 Uhr, in der Kirche in Faid musikalisch mitgestalten.

Anmeldungen bei Chorleiterin Marion Oswald marion.oswald@bistum-trier.de