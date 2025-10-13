Kreis-Chorverband Cochem-Zell Chorfestival in Binningen: Mit viel Liebe zum Gesang Heinz Kugel 13.10.2025, 12:00 Uhr

i Inmitten seines Chores wird Herbert Brück (Bildmitte) vom Vorsitzenden des Kreis-Chorverbandes Cochem, Ulrich Duennes, (links), mit zwei Urkunden und einer Ehrennadel für seinen langjährigen Einsatz im Laubacher Chor und im Vorstand geehrt. Heinz Kugel

Das zweitägige Chorfestival stand in diesem Jahr unter dem Thema Filmmusik. An beiden Abenden sangen bis zu zehn Chöre und Ensembles aus dem Kreis-Chorverband Cochem-Zell und weitere Gastchöre.

Binningen. Der Spielmannszug eröffnete gekonnt das zweitägige Chorfestival des Kreis-Chorverbandes Cochem-Zell in der Binninger „Rosenthalhalle“. Veranstalter war der Chor Brohl-Moselkern. Im Mittelpunkt des Abends jedoch stand dabei die Ehrung des verdienten Chorsängers und langjährigem Vorstand Herbert Brück aus Laubach, nach den Worten des Kreis-Chorvorsitzenden Ulrich Duennes: „Ein echtes Vorbild für 60 Jahre aktiv im Laubacher Gesangsverein ...







Artikel teilen

Artikel teilen