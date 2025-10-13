Das zweitägige Chorfestival stand in diesem Jahr unter dem Thema Filmmusik. An beiden Abenden sangen bis zu zehn Chöre und Ensembles aus dem Kreis-Chorverband Cochem-Zell und weitere Gastchöre.
Binningen. Der Spielmannszug eröffnete gekonnt das zweitägige Chorfestival des Kreis-Chorverbandes Cochem-Zell in der Binninger „Rosenthalhalle“. Veranstalter war der Chor Brohl-Moselkern. Im Mittelpunkt des Abends jedoch stand dabei die Ehrung des verdienten Chorsängers und langjährigem Vorstand Herbert Brück aus Laubach, nach den Worten des Kreis-Chorvorsitzenden Ulrich Duennes: „Ein echtes Vorbild für 60 Jahre aktiv im Laubacher Gesangsverein ...