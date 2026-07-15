Nach dem Wechsel von Harald Bacher zur Verbandsgemeinde Rhein-Mosel sucht Cochem einen neuen Cheftouristiker. Die Stelle ist begehrt: Bereits mehr als zehn Bewerbungen liegen vor. Die Entscheidung ist für die Tourismusregion von großer Bedeutung.
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Der bisherige Leiter der Tourist-Information Cochem, Harald Bacher, hat einen neuen Job: Er arbeitet in Kobern-Gondorf bei der Verbandsgemeinde Rhein-Mosel im Bereich Wirtschaftsförderung und Touristik. Zuvor hatte er m it der Stadt Cochem einen Auflösungsvertrag geschlossen.