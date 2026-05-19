Der Chef der Tourist Information Ferienland Cochem verlässt nach 18 Jahren die Kreisstadt. Diane Simon übernimmt kommissarische Leitung.
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Harald Bacher, Leiter der Tourist Information Ferienland Cochem, verlässt die Kreisstadt. 18 Jahre lang stand er im Dienst für Gäste und Stadt sowie die Dörfer im Ferienland Cochem. Am 30. Juni wird seine Zeit an der Mosel allerdings enden.„In der jüngsten Vergangenheit der Stadt war Herr Bacher derjenige, der als Leiter der Tourist Information am längsten da war“, sagt Cochems Stadtbürgermeister Walter Schmitz über den scheidenden Mitarbeiter.