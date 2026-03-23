Jens Münster holt Direktmandat
CDU und AfD klare Wahlsieger im Kreis Cochem-Zell
Hans-Joachim Mons (CDU), Erster Beigeordneter des Kreises Cochem-Zeller, gibt im Cochemer Kreishaus in Vertretung von Landrätin
Hans-Joachim Mons (CDU), Erster Beigeordneter des Kreises Cochem-Zeller, gibt im Cochemer Kreishaus in Vertretung von Landrätin Anke Beilstein (CDU) den Wahlsieg von Jens Münster bekannt. Münster vertritt den Kreis auch künftig im Mainzer Landtag.
Ingo Beller

Die Landtagswahl ist gelaufen. Im Kreis Cochem-Zell haben die Wahlberechtigten sehr deutlich gemacht, wer sie künftig im Mainzer Landtag vertreten sollen. Zum ersten Mal schafft es ein Trio ins Landesparlament.

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Die Freude stand den CDU-Mitgliedern am Wahlabend in der Kreisverwaltung ins Gesicht geschrieben, als im Fernsehen die Hochrechnungen zu sehen war und klar wurde, dass nach 35 Jahren die CDU wieder in die Staatskanzlei in Mainz einziehen wird. Auch im Kreis Cochem-Zell wurde die Union mit 41,3 Prozent mit Abstand stärkste Partei.

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Kreis Cochem-ZellWK 15 – Cochem-Zell

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