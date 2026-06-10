Mosel-Politiker gestorben
CDU-Politiker Alexander Licht ist tot
Alexander Licht. (Archivfoto)
Alexander Licht. (Archivfoto)
TV / Florian Schlecht/Florian Schlecht

Er war 29 Jahre Mitglied des Landtags und in vielen kommunalpolitischen Gremien im Landkreis Bernkastel-Wittlich tätig. Alexander Licht ist in der Nacht zum Mittwoch gestorben.

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Er war scharfer Kritiker in Mainz und verlässlicher Gestalter in seiner Heimat. Der Landkreis Bernkastel-Wittlich trauert um Alexander Licht. Der langjährige CDU-Landtagsabgeordnete und Erste Kreisbeigeordnete ist in der Nacht zum Mittwoch (10. Juni) im Kreis seiner Familie nach kurzer schwerer Krankheit im Alter von 73 Jahren gestorben.

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