CDU Cochem-Zell startet optimistisch ins Wahljahr

Der CDU-Kreisverband Cochem-Zell sieht Bewegung im Land. Die rheinland-pfälzische CDU soll nach der Wahl im März endlich wieder regieren. Darauf schwört beim Neujahrsempfang auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Anwesenden ein.
Lesezeit 3 Minuten
Gut gelaunt, optimistisch und selbstbewusst, so präsentierte sich die CDU Cochem-Zell bei ihrem Neujahrsempfang in Faid. Es ist Wahljahr, die Union hofft, nach langer Oppositionszeit in Mainz endlich wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen zu können.