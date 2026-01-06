Neujahrsempfang in Faid CDU Cochem-Zell startet optimistisch ins Wahljahr Dieter Junker 06.01.2026, 12:00 Uhr

i Stießen in Faid beim CDU-Neujahrsempfang auf eine gute Zukunft an (von links): Kreisbeigeordnete Bettina Salzmann, CDU-Bundestagsabgeordneter Marlon Bröhr, Landrätin Anke Beilstein, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder, CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzende Stephanie Balthasar-Schäfer, CDU-Kreisvorsitzender Jens Münster und Ortsbürgermeisterin Nicole Jobelius-Schausten. Dieter Junker

Der CDU-Kreisverband Cochem-Zell sieht Bewegung im Land. Die rheinland-pfälzische CDU soll nach der Wahl im März endlich wieder regieren. Darauf schwört beim Neujahrsempfang auch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder die Anwesenden ein.

Gut gelaunt, optimistisch und selbstbewusst, so präsentierte sich die CDU Cochem-Zell bei ihrem Neujahrsempfang in Faid. Es ist Wahljahr, die Union hofft, nach langer Oppositionszeit in Mainz endlich wieder auf der Regierungsbank Platz nehmen zu können.







