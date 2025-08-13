Ulmen/Lutzerath. In der Verbandsgemeinde Ulmen ist Wahlkampfzeit. Hier wird eine neue Bürgermeisterin oder ein neuer Bürgermeister gesucht. Und die Bewerberin und die Bewerber sind derzeit in der Eifel unterwegs. So auch Sandra Hendges-Steffens, die Kandidatin der CDU. Unterstützung erfährt sie dabei von Gordon Schnieder, dem rheinland-pfälzischen CDU-Landesvorsitzenden.

i Stadtbürgermeister Thomas Kerpen (rechts) erläuterte dem CDU-Landesvorsitzenden Gordon Schnieder und der CDU-Bürgermeisterkandidatin Sandra Hendges-Steffens das Projekt Maarstollen, das zu einem touristischen Highlight geworden ist. Junker Dieter

„Mir ist es wichtig, mit den Menschen in der Verbandsgemeinde ins Gespräch zu kommen, aber auch den Kontakt zu der Bundes- und der Landespolitik zu suchen“, unterstreicht die CDU-Bürgermeisterkandidatin. So habe sie hier mit dem CDU-Landeschef, der im kommenden Jahr rheinland-pfälzischer Ministerpräsident werden möchte, landespolitische Themen erörtert, und mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Dr. Marlon Bröhr, der sie ebenfalls begleitete, über Fragen zur Bundeswehr und die Militärstandorte in der Verbandsgemeinde gesprochen, betonte Sandra Hendges-Steffens. Bröhr ist Mitglied im Bundestags-Verteidigungsausschuss.

Im Mittelpunkt der Tour stand der Ulmener Maarstollen und die Wasserversorgung des Kreises

Doch im Mittelpunkt ihrer Tour in Ulmen, bei der sie auch von dem CDU-Kreisvorsitzenden Jens Münster, MdL, dem Landtagsabgeordneten Torsten Welling, VG-Bürgermeister Alfred Steimers, dem Ulmener Stadtbürgermeister Thomas Kerpen sowie Stadtratsmitgliedern begleitet wurde, stand diesmal vor allem der Ulmener Maarstollen und die Wasserversorgung des Kreises.

i CDU-Landesvorsitzender Gordon Schnieder (vorne Mitte) unterstützt zusammen mit Abgeordneten, dem derzeitigen VG-Bürgermeister Alfred Steimers und CDU-Mitgliedern des Stadtrates die CDU-Bürgermeisterkandidatin Sandra Hendges-Steffens (vorne, 2. von rechts) im Wahlkampf. Junker Dieter

Das Projekt Maarstollen, ein touristisches Highlight

Kenntnisreich und humorvoll erläuterte der Stadtbürgermeister die Hintergründe zum Entstehen des Projektes Maarstollen, der sich mittlerweile zu einem touristischen Highlight der Vulkaneifel entwickelt hat. „Hier wurde gemeinsam von Stadt, Verbandsgemeinde und dem Land etwas Tolles entwickelt, was einen unvergleichlichen Einblick in die Erdgeschichte erlaubt“, unterstrich Thomas Kerpen. Nicht ohne Grund sei das Ulmener Maar, das über den Maarstollen mit dem Jungferweiher verbunden ist, einer der 100 geologisch wichtigsten Orte der Welt, betonte der Stadtchef nicht ohne Stolz. Und die vielen Besucherinnen und Besucher zeigen, dass dies auch angenommen wird.

Tourismus in der Vulkaneifel ausbauen und fördern

Auch Sandra Hendges-Steffens zeigte sich beeindruckt von diesem Projekt. „Touristisch hat sich in der Vulkaneifel und gerade auch in unserer Verbandsgemeinde viel getan. Das ist gut für die Region und das müssen wir weiter ausbauen und fördern“, meinte sie in Ulmen. Und das zeige auch die überregionale Bedeutung von Ulmen, fügte die CDU-Kandidatin hinzu und verwies auf die Wasserversorgung für den Kreis.

Probebohrungen für neue Brunnen laufen

Denn auch hier spielt die Verbandsgemeinde Ulmen eine wichtige Rolle, wie Karl-Josef Fischer, der Werkleiter der Kreiswerke, hervorhebt. Am Jungferweiher wurden bereits erfolgreich Bohrungen für neue Brunnen gemacht, derzeit laufen Probebohrungen am Ulmener Maar. „Das ist wichtig für den ganzen Kreis Cochem-Zell“, so Sandra Hendges-Steffens.

i Bei der Lutzerather Kirmes suchte das CDU-Team mit der Bürgermeister-Kandidatin Sandra Hendges-Steffens das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürger. Begrüßt wurden sie in der Eifelgemeinde von Ortsbürgermeister Günter Welter (links). Junker Dieter

Von Ulmen aus ging es nach Lutzerath zur Kirmes, wo Ortsbürgermeister Günter Welter das CDU-Team begrüßte und wo die CDU-Bürgermeisterkandidatin, aber auch die CDU-Abgeordneten Gespräche mit den Besucherinnen und Besuchern führten. Und dass nicht nur über politische Themen.

Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbands tritt als Einzelbewerber an

Dennoch stand natürlich die Bürgermeisterwahl im Mittelpunkt. Und CDU-Landesvorsitzender Gordon Schnieder freute sich über die Kandidatur von Sandra Hendges-Steffens. „Die CDU ist die rheinland-pfälzische Kommunalpartei, und Sandra Hendges-Steffens ist eine gute Kandidatin für das Amt des Bürgermeisters hier in der Verbandsgemeinde Ulmen“, machte er deutlich. Dass der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes als Einzelbewerber auch antrete, habe die Landespartei überrascht. „Ich bedauere das, unsere Kandidatin ist Sandra Hendges-Steffens“, machte er deutlich. Und darum sei es für ihn auch selbstverständlich gewesen, sie in ihrem Wahlkampf auch zu unterstützen.