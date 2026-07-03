Vom Zelt bis zum Luxusmobil, vom Eisvogel bis zum Espresso am Morgen: Der Campingpark in Zell-Kaimt zeigt, warum Camping boomt – und weshalb eine Nacht im Original-Weinfass unvergesslich bleibt.
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Für Urlauber ist es ein Paradies – mit vier Sternen Superior: Der Campingplatz von Marco Schawo in Zell-Kaimt liegt direkt am Moselufer, gegenüber einer unbewohnten Insel. Wer hier sein Reisemobil hinstellt und das Vorzelt aufklappt, der lässt den Alltagsstress schnell und weit hinter sich.