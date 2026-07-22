Moselwunder Pommern
Camping unter Palmen geht auch an der Mosel
Dirk Hackmann und sein Sohn – ebenfalls Dirk Hackmann – haben den Überblick über den Campingplatz Moselwunder Pommern. 2022 kauf
Dirk Hackmann und sein Sohn – ebenfalls Dirk Hackmann – haben den Überblick über den Campingplatz Moselwunder Pommern. 2022 kaufte der Norddeutsche den Platz und macht seitdem sein eigenes Ding daraus. Dieses beinhaltet vor allem viele Palmen und südländisches Gefühl.
Annika Wilhelm

Familie Hackmann aus Norddeutschland kam an die Mosel, um zu bleiben: Sie leben in Brodenbach, haben in Pommern den Campingplatz Moselwunder. Dabei bringen sie ihre ganz eigene Note mit rein – allerdings keine norddeutsche, sondern eine südländische.

Lesezeit 3 Minuten
Dirk Hackmann steht auf dem Balkon in Pommern. Seine Hände umfassen das weiße Geländer, er blickt auf den Pool des Campingplatzes – seines Campingplatzes. Der 54-Jährige kommt ursprünglich aus Südoldenburg, hatte dort einen landwirtschaftlichen Betrieb.
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