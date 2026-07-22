Familie Hackmann aus Norddeutschland kam an die Mosel, um zu bleiben: Sie leben in Brodenbach, haben in Pommern den Campingplatz Moselwunder. Dabei bringen sie ihre ganz eigene Note mit rein – allerdings keine norddeutsche, sondern eine südländische.
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Dirk Hackmann steht auf dem Balkon in Pommern. Seine Hände umfassen das weiße Geländer, er blickt auf den Pool des Campingplatzes – seines Campingplatzes. Der 54-Jährige kommt ursprünglich aus Südoldenburg, hatte dort einen landwirtschaftlichen Betrieb.