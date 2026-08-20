Urlaubsziel Ulmen Camping am Jungferweiher: Quartett hat weiter viel vor Dieter Junker 20.08.2026, 11:00 Uhr

i Blick über die Dauercamperplätze des Campingplatzes Jungferweiher in Ulmen. Dass Sichtachsen zum Weiher wieder frei werden oder frei bleiben, ist den Eigentümern besonders wichtig. Schließlich ist die direkte Nähe zu zwei Maaren ein Pfund, mit dem der Platz in der Vulkaneifel wuchern kann. Dieter Junker

Wer zum Beispiel die Natur und das Wandern liebt, für den hat das Umfeld des Campingplatzes am Ulmener Jungferweiher einiges zu bieten. Was die weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität angeht, wollen die Platzbesitzer am Ball bleiben.

Seitdem ein Quartett vor mehr als zehn Jahren den Campingplatz am Ulmener Jungferweiher übernommen hat, bewegt sich dort viel. Doch auf dem Erreichten wollen sich die vier Eigentümer nicht ausruhen, macht einer von ihnen, nämlich Rolf Weber, klar: „Wer hier nicht weiter investiert, der erlebt einen Rückschritt“, sagt er.







Artikel teilen

Artikel teilen