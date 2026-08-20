Wer zum Beispiel die Natur und das Wandern liebt, für den hat das Umfeld des Campingplatzes am Ulmener Jungferweiher einiges zu bieten. Was die weitere Steigerung der Aufenthaltsqualität angeht, wollen die Platzbesitzer am Ball bleiben.
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Seitdem ein Quartett vor mehr als zehn Jahren den Campingplatz am Ulmener Jungferweiher übernommen hat, bewegt sich dort viel. Doch auf dem Erreichten wollen sich die vier Eigentümer nicht ausruhen, macht einer von ihnen, nämlich Rolf Weber, klar: „Wer hier nicht weiter investiert, der erlebt einen Rückschritt“, sagt er.