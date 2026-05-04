ÖPNV-Fahrgäste beschweren sich Buslinie 700 hält nicht mehr am Endertplatz in Cochem Ulrike Platten-Wirtz 04.05.2026, 12:00 Uhr

i Der Endertplatz in Cochem ist zentrale Anlaufstelle für Busse in der Kreisstadt. Ulrike Platten-Wirtz

Alle 60 Minuten verkehrt die Buslinie 700 zwischen Cochem und Gerolstein. Seit einigen Monaten allerdings ohne Halt auf dem Endertplatz. Darüber beschwert sich der Fahrgastverband.

Regelmäßig alle 60 Minuten verkehren Busse zwischen Cochem und Gerolstein und verbinden so die Moselregion mit der Vulkaneifel. Die Linie gehört zu den wichtigsten Strecken im Verkehrsverbund. „Doch seit mehreren Monaten wird der fahrplanmäßig vorgesehene Halt am Endertplatz in Cochem nicht mehr angefahren“, bedauert Noah Wand, Landesvorsitzender des Fahrgastverbands Rheinland-Pfalz/Saarland.







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