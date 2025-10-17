Cochem – Koblenz voll gesperrt Bus statt Bahn: DB ändert Fahrpläne auf Moselstrecke 17.10.2025, 14:00 Uhr

i Ersatzfahrplan am Bahnhof in Treis-Karden: Die Deutsche Bahn (DB) kündigt für die kommende Woche einen Schienenersatzverkehr auf der Strecke zwischen Cochem und Koblenz an. Dort fahren dann Busse. Grund dafür sind diverse Baumaßnahmen auf der Strecke, die mit einer Vollsperrung einhergehen. David Ditzer

Bus statt Bahn: Die Strecke Cochem – Koblenz ist für gut eine Woche voll gesperrt. Die Deutsche Bahn kündigt einen Schienenersatzverkehr an. Was das für Reisende und Pendler bedeutet.

Bahnreisende brauchen starke Nerven: Zwischen Cochem und Koblenz fahren eine Woche lang keine Züge mehr. Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die Moselstrecke von Sonntag, 19. Oktober (22 Uhr), bis Montag, 27. Oktober (4 Uhr), komplett für den Zugverkehr. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist laut DB für diesen Zeitraum bereits eingerichtet.







Artikel teilen

Artikel teilen