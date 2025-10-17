Bus statt Bahn: Die Strecke Cochem – Koblenz ist für gut eine Woche voll gesperrt. Die Deutsche Bahn kündigt einen Schienenersatzverkehr an. Was das für Reisende und Pendler bedeutet.
Lesezeit 3 Minuten
Bahnreisende brauchen starke Nerven: Zwischen Cochem und Koblenz fahren eine Woche lang keine Züge mehr. Die Deutsche Bahn (DB) sperrt die Moselstrecke von Sonntag, 19. Oktober (22 Uhr), bis Montag, 27. Oktober (4 Uhr), komplett für den Zugverkehr. Ein Schienenersatzverkehr (SEV) ist laut DB für diesen Zeitraum bereits eingerichtet.