Schon bald Eröffnung
Burg-Café in Manderscheid: Das sind die neuen Besitzer
Monique und Jörg Vennix sind zuversichtlich, dass das Burg-Café viele Gäste haben wird.
Monique und Jörg Vennix sind zuversichtlich, dass das Burg-Café viele Gäste haben wird.
Christina Bents

Fast fünf Jahre war es still im Burg-Café in Manderscheid. Nun kehrt wieder Leben ein: Ein Ehepaar aus den Niederlanden hat es gekauft. Was die beiden geplant haben.

Lesezeit 2 Minuten
Manderscheid. Monique und Jörg Vennix sind voller Elan im Burg-Café. Die ehemalige Küche ist herausgerissen, eine neue soll bestellt werden, ein neues Logo ist in Arbeit, ein Brauereivertreter war schon da, für eine erste Getränkeauswahl. Bau- und Veterinäramt haben sich schon ein Bild gemacht.

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