Schon bald Eröffnung Burg-Café in Manderscheid: Das sind die neuen Besitzer 21.03.2026, 08:00 Uhr

i Monique und Jörg Vennix sind zuversichtlich, dass das Burg-Café viele Gäste haben wird. Christina Bents

Fast fünf Jahre war es still im Burg-Café in Manderscheid. Nun kehrt wieder Leben ein: Ein Ehepaar aus den Niederlanden hat es gekauft. Was die beiden geplant haben.

Manderscheid. Monique und Jörg Vennix sind voller Elan im Burg-Café. Die ehemalige Küche ist herausgerissen, eine neue soll bestellt werden, ein neues Logo ist in Arbeit, ein Brauereivertreter war schon da, für eine erste Getränkeauswahl. Bau- und Veterinäramt haben sich schon ein Bild gemacht.







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