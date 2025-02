Premiere im Eifeldorf Bunt und bewegend: Masburg feiert Karnevalsgottesdienst 18.02.2025, 10:44 Uhr

i Premiere eines Karnevalsgottesdienstes in Masburg: Die maßgeblich Mitwirkenden stellen sich bester Laune zum Gruppenbild vor der Kirche des Eifeldorfs auf. Egon Maas

Es ist eine Premiere, an deren Ende sich mehr als ein Besucher eine Wiederholung im nächsten Jahr wünscht. Ein Karnevalsgottesdienst in der Masburger Kirche ließ Gäste und Beteiligte länger nicht mehr los.

Ein Wortgottesdienst der besonderen Art fand am vergangenen Wochenende in der Masburger Kirche statt. Unter dem Motto „Masburger Karneval auf neuen Wegen, heiter und bunt mit Gottes Segen“ hatte der Kirchenchor Cäcilia Masburg gemeinsam mit Pfarrer Michael Wilhelm zum ersten Karnevalsgottesdienst in Masburg eingeladen.

