Fregattenkapitän Dirk-Oliver Ibendahl (43) übernimmt das Kommando der Fernmeldeaufklärungszentrale Süd in Daun von Oberstleutnant Rafael Intek. Was macht die überhaupt genau?
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Daun. Anders als vor anderthalb Jahren im Spätsommer 2024 auf dem benachbarten Laurentiusplatz, als die Stadt Daun und die in der Dauner Kaserne beheimatete Fernmeldeaufklärungszentrale Süd eine offizielle Patenschaft geschlossen haben, war es diesmal nicht spätsommerlich heiß, sondern eher frühlingshaft frisch.