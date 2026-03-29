Bundeswehr
Bundeswehrdienststelle in Daun hat neuen Chef
Öffentlicher Übergabeappell auf dem Marktplatz in Daun vor rund 200 Zuschauern: Oberst Markus Messelhäußer (Mitte) verabschiedet
Öffentlicher Übergabeappell auf dem Marktplatz in Daun vor rund 200 Zuschauern: Oberst Markus Messelhäußer (Mitte) verabschiedet Oberstlautnant Rafael Intek (links) und überträgt das Kommando über die Fernmeldeaufklärungszentrale Süd in Daun an Dirk-Oliver Ibendahl (rechts).
TV/Mario Hübner

Fregattenkapitän Dirk-Oliver Ibendahl (43) übernimmt das Kommando der Fernmeldeaufklärungszentrale Süd in Daun von Oberstleutnant Rafael Intek. Was macht die überhaupt genau?

Lesezeit 2 Minuten
Daun. Anders als vor anderthalb Jahren im Spätsommer 2024 auf dem benachbarten Laurentiusplatz, als die Stadt Daun und die in der Dauner Kaserne beheimatete Fernmeldeaufklärungszentrale Süd eine offizielle Patenschaft geschlossen haben, war es diesmal nicht spätsommerlich heiß, sondern eher frühlingshaft frisch.

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