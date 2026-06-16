Unser Dorf hat Zukunft Bundesentscheid: Ediger-Eller lädt zur Ortsbegehung ein Ulrike Platten-Wirtz 16.06.2026, 14:32 Uhr

i Zahlreiche Ehrenamtler machen sich um ihr Dorf verdient. Gemeinschaftssinn steht dabei immer im Mittelpunkt. Axel Probst

Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat die Moselgemeinde Ediger-Eller im vorigen Oktober den Landessieg geholt. Jetzt geht es um den Bundesentscheid. Am Donnerstag sind deshalb alle Interessierten zur Dorfbegehung eingeladen.

Ehrenamtliches Engagement, Gemeinschaftssinn und innovative Ideen hat die Gemeinde Ediger-Eller bereits bewiesen. Beim Landesentscheid im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat die Doppelgemeinde an der Mosel den ersten Platz gemacht. Jetzt steht eine weitere Entscheidung an.







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