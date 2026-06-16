Beim Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat die Moselgemeinde Ediger-Eller im vorigen Oktober den Landessieg geholt. Jetzt geht es um den Bundesentscheid. Am Donnerstag sind deshalb alle Interessierten zur Dorfbegehung eingeladen.
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Ehrenamtliches Engagement, Gemeinschaftssinn und innovative Ideen hat die Gemeinde Ediger-Eller bereits bewiesen. Beim Landesentscheid im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat die Doppelgemeinde an der Mosel den ersten Platz gemacht. Jetzt steht eine weitere Entscheidung an.