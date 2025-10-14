Von der Mosel an den Main Bullayer Verlag ist bei Frankfurter Buchmesse mit dabei Dieter Junker 14.10.2025, 06:30 Uhr

i Der Verleger Arne Houben freut sich auf die Frankfurter Buchmesse. Sein Rhein-Mosel-Verlag ist bereits zum 29. Mal dort vertreten und präsentiert zahlreiche Neuveröffentlichungen dem Publikum. Junker Dieter

Wenn in Frankfurt am Main die Buchmesse Gäste aus aller Welt anzieht, ist auch der Rhein-Mosel-Verlag aus Bullay vertreten. Was Verleger Arne Houben von der Mosel mit an den Main bringt, kann sich sehen lassen.

Am 15. Oktober öffnet in Frankfurt die größte Bücherschau der Welt ihre Pforten. Verlage aus 92 Ländern und mehr als 1000 Autorinnen und Autoren präsentieren dann auf der Buchmesse ihre Werke einem breiten Publikum. Mit dabei ist auch der Rhein-Mosel-Verlag aus Bullay, der in Frankfurt zahlreiche Neuveröffentlichungen vorstellen möchte.







Artikel teilen

Artikel teilen