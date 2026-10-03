800 Besucher bei Premiere Bullayer Kunst setzt neue Kräfte frei Birgit Pielen 03.10.2026, 06:00 Uhr

i Silke Strothotte ist einer der kreativen Köpfe der Gruppe Bullayer Art. Nach der Ausstellungspremiere sagt sie: „Wir sind alle im positiven Rausch.“ Birgit Pielen

Über 800 Besucher bei der Premiere: Die neue Künstlergruppe Bullayer Art feiert einen Traumstart. Die 17 Kunstschaffenden sind „im positiven Rausch“ und planen schon Mal- und Zeichenkurse.

Kunst kann beflügeln. Bestes Beispiel ist die Erstausstellung der neu gegründeten Gruppe Bullayer Art. Nachdem mehr als 800 Besucher zur zweitägigen Premiere in die Mehrzweckhalle der Moselgemeinde kamen, steht fest: Es wird weitergehen. Silke Strothotte, eine der 17 Kunstschaffenden, sagt: „Wir sind alle im positiven Rausch.







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