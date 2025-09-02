Mehr als 200 Einheimische sind beim Bullayer Herbstfest im Einsatz, das entgegen der Planung jetzt ohne Ballermannstar Mickie Krause gefeiert wird.

Eines der schönsten und größten Feste an der Mosel steht an: das Bullayer Herbstfest. Allerdings gibt es einen kleinen Wermutstropfen. Die Montagabendparty mit Ballermannstar Mickie Krause, Anna Maria Zimmermann und Andy Luxx fällt aus, weil der Veranstalter den Bullayern kurzfristig abgesagt hat – nachdem schon alle Flyer gedruckt waren. Eigentlich sollte mit diesem Event die Tradition der Veranstaltungen am Herbstfestmontag wiederaufgenommen werden, die durch die Corona-Pandemie unterbrochen worden war. Auch wenn das jetzt ins Wasser fällt: Die Bullayer lassen es an den anderen Tagen krachen.

Ochsenbraten frisch vom Grill

Los geht es am Freitag, 12. September, um 18 Uhr mit einer musikalischen Weinprobe, für die es Karten bei der Weinmanufaktur Christian Schardt (Fährstraße 6 in Bullay) gibt. Ab 20.30 Uhr spielt die holländische Band De Kornuiten im Vorzelt, die Partyband Happyness im Hauptzelt. Ab 22 Uhr ist die Cocktailbar geöffnet.

Am Samstag, 13. September, kann ab 13 Uhr der erste Ochsenbraten probiert werden, der frisch vom Grill kommt. Die Musikkapelle Üdersdorf sorgt für Unterhaltung, bevor um 15.30 Uhr der große Festumzug mit 30 Gruppen und fünf Musikkapellen vom Umweltbahnhof bis zum Festplatz zieht. Um 16.30 Uhr ist die feierliche Eröffnung mit Weinkönigin Nele I. und Weinprinzessin Maline. Für Stimmung sorgen die Effe Wachte Band sowie De Kornuiten & Zonder Drank Ginne Klank. Ab 20.30 Uhr spielt im Vorzelt die Band Accidentally , im Hauptzelt ﻿sorgt Happyness erneut für Stimmung. Um 21 Uhr gibt es ein großes Brillantfeuerwerk.

Statt Mickie Krause kommt Tobi Goldschmidt

Mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr startet der Sonntag, 14. September. Daran schließt sich ein internationaler Frühschoppen mit der Effe Wachte Band sowie De Kornuiten & Zonder Drank Ginne Klank an. Ab 13 Uhr übernehmen die Kirchspielmusikanten Blankenrath. Um 14.30 Uhr geht es mit einem Kinderprogramm inklusive Zirkus auf dem Festplatz weiter, bevor um 16 Uhr Show- und Tanzgruppen im Hauptzelt unterhalten. Ab 18 Uhr singen König und Graf im Vorzelt Oldies und Balladen.

Der Herbstfestmontag, 15. September, beginnt mit einem Frühschoppen unter Mitwirkung der Grundschule Bullay. Ab 13 Uhr gibt es hausgemachte Erbsensuppe der Ochsenbräterei. Von 17 bis 19 Uhr ist der Festausklang mit dem Briedeler Musiker Tobi Goldschmidt.

Mehr als 200 Bullayer helfen

Mehr als 200 Helferinnen und Helfer aus Bullay engagieren sich an den vier Tagen, damit das Herbstfest zum Erfolg wird. Sie schenken Weine aus, zapfen Bier, servieren Cocktails, sie organisieren, sie putzen, sie kümmern sich um Dekoration und Abläufe. Vielleicht ist es dieses große Engagement, das das Herbstfest in Bullay so besonders macht.

Die Fähre zwischen Alf und Bullay verkehrt übrigens auch nachts, damit Besucher die Parkmöglichkeiten auf der gegenüberliegenden Moselseite in Alf nutzen können.