Sandra Hendges-Steffens hat, nimmt man das frische Wahlergebnis als Referenz, die größten Chancen auf das Amt. In die Stichwahl geht sie gegen Ulrich Laux. Dort werden die Karten wieder neu gemischt. Berthold Schäfer ist derweil raus aus dem Rennen.

Noch ist die Entscheidung, wer Alfred Steimers (CDU) als Bürgermeisterin oder Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ulmen nachfolgt, nicht gefallen. In drei Wochen wird es zwischen Sandra Hendges-Steffens (CDU) und Ulrich Laux zu einer Stichwahl kommen.

Für die CDU-Kandidatin stimmten bei der Wahl am Sonntag 47,9 Prozent, für den Einzelbewerber Ulrich Laux votierten 26,4 Prozent der Wählerinnen und Wähler. Der dritte Kandidat, Berthold Schäfer, verpasste mit 25,8 Prozent der Stimmen nur knapp den Einzug in die Stichwahl.

Absolute Mehrheit knapp verpasst

„Ich freue mich über das Ergebnis, auch wenn ich mich natürlich über die wenigen Prozentpunkte mehr gefreut hätte“, so Sandra Hendges-Steffens zu ihrem Ergebnis. Die CDU-Kandidatin lag zwischenzeitlich immer wieder mal über der 50-Prozent-Marke, doch am Ende fehlten dann knapp zwei Prozentpunkte, um bereits im ersten Wahlgang eine Entscheidung zu schaffen. “Ich bin dennoch stolz auf dieses Ergebnis“, so Hendges-Steffens.

Spannend war auch der Kampf um Platz zwei. Hier lag Ulrich Laux lange vorne, doch je mehr Ergebnisse eintrafen, umso mehr schrumpfte auch sein Vorsprung auf Berthold Schäfer. Am Ende lag er mit nur 0,6 Prozentpunkten vor dem Alfler Ortsbürgermeister und schaffte es so in die Stichwahl.

i Rund die Hälfte aller potenziellen Wählerinnen und Wähler gaben bei der Wahl des Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Ulmen ihre Stimme ab. Junker Dieter

„Ich hatte insgesamt ein knapperes Ergebnis erwartet bei drei Kandidaten, aber ich bin froh, dass ich nun in der Stichwahl bin. Jetzt geht es wieder von vorne los und in den nächsten drei Wochen werde ich für meine Wahl werben“, so Ulrich Laux. Die Stichwahl findet am 28. September statt.

Der knapp an der Stichwahl gescheiterte Berthold Schäfer nahm das Ergebnis demokratisch: „Das sind Wahlen. Also alles gut. Das Leben geht weiter“, so seine erste Reaktion am Wahlabend. Auch ein gutes Ergebnis in seiner Heimatgemeinde reichte nicht, um noch an Ulrich Laux vorbeizuziehen.

Insgesamt gingen mehr als 51 Prozent der Wählerinnen und Wähler in der VG Ulmen zur Wahl.