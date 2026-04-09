Trauer um Karl-Josef Fischer Bürgermeisterin: „VG Ulmen ohne ihn nicht vorstellbar“ Dieter Junker 09.04.2026, 12:22 Uhr

i Karl-Josef Fischer ist im Alter von 64 Jahren gestorben. Archiv Kevin Rühle

Der plötzliche Tod von Karl-Josef Fischer macht viele Menschen in der Region betroffen. So haben Weggefährten den Kommunalpolitiker aus Gevenich erlebt.

Für viele in der Verbandsgemeinde Ulmen war es ein Schock, als sie hörten, dass an Ostern Karl-Josef Fischer plötzlich verstorben ist. Über Jahrzehnte hinweg prägte er das politische Leben in der Eifel, brachte sich in vielfältiger Weise in seiner Heimatgemeinde Gevenich und in der Verbandsgemeinde ein, war an vielen Vorhaben beteiligt oder stieß Projekte an, sei es als Ortsbürgermeister, als Ratsmitglied oder in Gremien der Verbandsgemeinde ...







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