Nutzung wird erweitert
Bürgerhaus in Cochem-Sehl soll zu Gesundheitsort werden
Das Bürgerhaus in Sehl soll zum Gesundheits- und Begegnungsort ausgebaut werden.
Das Bürgerhaus in Sehl soll zum Gesundheits- und Begegnungsort ausgebaut werden.
Ulrike Platten-Wirtz

Um das Bürgerhaus im Stadtteil Sehl zukunftsfähig zu machen, wird das Gebäude weiter saniert. In diesem Zug soll hier ein Gesundheits- und Begegnungsort entstehen. 

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Das Bürgerhaus am Wäldchesweg in Sehl ist bereits ein Ort der Begegnung sowie von sportlichen Veranstaltungen. Zusammen mit dem Trägerverein, dem Turnverein Cochem sowie weiteren städtischen Vereinen, gibt es hier bereits ein breites Angebot an gesundheitsfördernden Maßnahmen und Sportprogrammen wie eine Herzsportgruppe, Judo, Tai-Chi, Yoga und Tanztraining.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBauen & Wohnen

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