Zeller Krankenhaus Bürgerbegehren hat keinen Einfluss auf Klinikschließung Dieter Junker 09.01.2025, 12:05 Uhr

i Der Träger des Klinikums Mittelmosel in Zell hat entschieden, das Krankenhaus Mitte des Jahres zu schließen. David Ditzer

Am 23. Februar wird nicht nur der Bundestag gewählt. Die Cochem-Zeller entscheiden dann auch über ein Bürgerbegehren. Das war nun Thema im Kreistag.

Am 23. Februar geht es in einem Bürgerbegehren um das Klinikum Mittelmosel in Zell. In einer Stellungnahme dazu hat der Kreistag in einer Sondersitzung das hohe ehrenamtliche Engagement der Bürgerinitiative zum Erhalt des Krankenhauses anerkannt, aber auch bedauert, dass zwei Klinikstandorte im Kreis nicht erhalten bleiben können.

