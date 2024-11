Unter dem Motto „Schenken Sie Lesefreude“ ruft die gemeinsame Aktion dazu auf, Bücher für junge Menschen zu spenden, die ansonsten keinen Zugang zu Kinder- und Jugendliteratur hätten. Das teilt der Lions Club Cochem Mosel mit.

Die Aktion ist einfach gestaltet: Familien und Einzelpersonen können ein Lieblingsbuch aus dem Bereich der Kinder- und Jugendliteratur spenden. Entweder neu in einer der teilnehmenden Buchhandlungen gekauft oder gut erhalten aus dem eigenen Bücherregal (Erscheinungsjahr ab 2007 und in neuer Rechtschreibung).

Aktion läuft bis zum 15. November

Die Bücher können bis zum 15. November in den folgenden Buchhandlungen und Abgabestellen hinterlegt werden: Walgenbach in Kaisersesch, Lese-Ecke in Ulmen, Globus in Zell, Layaa-Laulhé in Cochem, Sparkasse Mittelmosel und in der Postfiliale Elwig jeweils in Cochem.

Damit jedes Kind das passende Buch erhält, werden Spender gebeten, eine kleine Glückwunschkarte mit Angaben zu Titel, Autor und empfohlener Altersklasse beizufügen. Die Karte liegt in den Annahmestellen bereit. Sie hilft, dass jedes Buch optimal an die Bedürfnisse des jeweiligen Kindes angepasst ist.

Cochemer Tafel übernimmt die Verteilung

Freiwillige Helfer werden die gespendeten Bücher weihnachtlich verpacken. Die Verteilung erfolgt anschließend über die Cochemer Tafel, die sicherstellt, dass die Bücher genau dorthin gelangen, wo sie am dringendsten benötigt werden. „Mit dieser Aktion sollen Kinder, die sich keine Bücher kaufen können, zu Weihnachten ein Geschenk erhalten und gleichzeitig ihre Bildung und Lesefreude gefördert werden“, betonen die Serviceclubs. Es ist eine Einladung an die ganze Region, sich solidarisch zu zeigen und gemeinsam dafür zu sorgen, dass jedes Kind in der Weihnachtszeit ein passendes Buch in den Händen halten kann. red