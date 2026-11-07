Regierung reagiert auf Anfrage
Büchel, Hahn und sonst? Verseuchte Böden Thema in Mainz
Feuerlöschschäume, die früher unter anderem bei Übungen eingesetzt wurden, haben dazu geführt, dass mehrere Flächen auf dem Eife
Feuerlöschschäume, die früher unter anderem bei Übungen eingesetzt wurden, haben dazu geführt, dass mehrere Flächen auf dem Eifel-Fliegerhorst Büchel mit krebserregenden Chemikalien belastet sind. Der Stand der nötigen Sanierungsarbeiten ist auch Thema im Landtag.
Kevin Rühle/Archiv

Auf dem Fliegerhorst Büchel ist die Sanierung von Böden, die mit gesundheitsschädlichen Chemikalien belastet sind weit vorangeschritten. Anders sieht das etwa an der ehemaligen US-Airbase Hahn aus. Der Sachstand ist Thema in der Landeshauptstadt.

Lesezeit 3 Minuten
Die Frage nach den mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) belasteten Flächen an Flugplätzen in Rheinland-Pfalz wird demnächst auch den Ausschuss für Umwelt und Forsten, für Landwirtschaft und Weinbau des rheinland-pfälzischen Landtags beschäftigen.
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