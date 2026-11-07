Regierung reagiert auf Anfrage Büchel, Hahn und sonst? Verseuchte Böden Thema in Mainz Dieter Junker 07.11.2026, 11:00 Uhr

i Feuerlöschschäume, die früher unter anderem bei Übungen eingesetzt wurden, haben dazu geführt, dass mehrere Flächen auf dem Eifel-Fliegerhorst Büchel mit krebserregenden Chemikalien belastet sind. Der Stand der nötigen Sanierungsarbeiten ist auch Thema im Landtag. Kevin Rühle/Archiv

Auf dem Fliegerhorst Büchel ist die Sanierung von Böden, die mit gesundheitsschädlichen Chemikalien belastet sind weit vorangeschritten. Anders sieht das etwa an der ehemaligen US-Airbase Hahn aus. Der Sachstand ist Thema in der Landeshauptstadt.

Die Frage nach den mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) belasteten Flächen an Flugplätzen in Rheinland-Pfalz wird demnächst auch den Ausschuss für Umwelt und Forsten, für Landwirtschaft und Weinbau des rheinland-pfälzischen Landtags beschäftigen.







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