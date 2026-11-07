Auf dem Fliegerhorst Büchel ist die Sanierung von Böden, die mit gesundheitsschädlichen Chemikalien belastet sind weit vorangeschritten. Anders sieht das etwa an der ehemaligen US-Airbase Hahn aus. Der Sachstand ist Thema in der Landeshauptstadt.
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Die Frage nach den mit per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) belasteten Flächen an Flugplätzen in Rheinland-Pfalz wird demnächst auch den Ausschuss für Umwelt und Forsten, für Landwirtschaft und Weinbau des rheinland-pfälzischen Landtags beschäftigen.