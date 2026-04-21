Zum 10. Mal gehen Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen beim Sparkassenfirmenlauf in Cochem an den Start. In diesem Jahr trainieren die Kameraden der Feuerwehr Bruttig für ihre Bestzeit.
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Der Sparkassenfirmenlauf geht am Freitag, 8. Mai, zum 10. Mal im Cochemer Moselstadion an den Start. Als Veranstalter lädt die Spielvereinigung Cochem gemeinsam mit der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück als Sponsor dazu ein.Mit dabei ist in diesem Jahr auch ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel.