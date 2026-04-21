Sparkassenfirmenlauf in Cochem
Bruttiger Feuerwehr geht in voller Uniform an den Start
Bereiten sich auf den Sparkassenfirmenlauf in Cochem vor: Die freiwillige Feuerwehr Bruttig-Fankel
Bereiten sich auf den Sparkassenfirmenlauf in Cochem vor: Die freiwillige Feuerwehr Bruttig-Fankel
Hannah Schneiders

Zum 10. Mal gehen Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen beim Sparkassenfirmenlauf in Cochem an den Start. In diesem Jahr trainieren die Kameraden der Feuerwehr Bruttig für ihre Bestzeit. 

Lesezeit 1 Minute
Der Sparkassenfirmenlauf geht am Freitag, 8. Mai, zum 10. Mal im Cochemer Moselstadion an den Start. Als Veranstalter lädt die Spielvereinigung Cochem gemeinsam mit der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück als Sponsor dazu ein.Mit dabei ist in diesem Jahr auch ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellFreizeit

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren