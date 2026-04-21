Sparkassenfirmenlauf in Cochem Bruttiger Feuerwehr geht in voller Uniform an den Start Ulrike Platten-Wirtz 21.04.2026, 18:00 Uhr

i Bereiten sich auf den Sparkassenfirmenlauf in Cochem vor: Die freiwillige Feuerwehr Bruttig-Fankel Hannah Schneiders

Zum 10. Mal gehen Vereine, Unternehmen und Bildungseinrichtungen beim Sparkassenfirmenlauf in Cochem an den Start. In diesem Jahr trainieren die Kameraden der Feuerwehr Bruttig für ihre Bestzeit.

Der Sparkassenfirmenlauf geht am Freitag, 8. Mai, zum 10. Mal im Cochemer Moselstadion an den Start. Als Veranstalter lädt die Spielvereinigung Cochem gemeinsam mit der Sparkasse Mittelmosel – Eifel Mosel Hunsrück als Sponsor dazu ein.Mit dabei ist in diesem Jahr auch ein Team der Freiwilligen Feuerwehr Bruttig-Fankel.







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