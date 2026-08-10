Weinfest an der Mosel Bruttig feiert Winzerfest mit großem Festumzug Thomas Esser 10.08.2026, 12:00 Uhr

i Zum großen Festumzug am Sonntag konnten Weinkönigin Leonie und ihre Prinzessinnen auch die Gebietsweinkönigin Teresa Oster aus Kobern-Gondorf (h.r.) willkommen heißen. Thomas Esser

Der Festsonntag bot mit dem großen Festumzug durch Bruttig und dem grellbunten Brillantfeuerwerk am Abend zwei Höhepunkte für Weinfreunde aus nah und fern.

Vier genussreiche und von jeweils sieben Sonnenstunden begleitete Festtage verwöhnten jene Weinfreunde, die dem Moselort Bruttig am vergangenen Wochenende einen Besuch abstatteten. Der feierte heuer nämlich zum 74. Mal seine Winzer und deren leckeren Rebensaft, der sich bereits seit vielen Jahrzehnten über die Gunst zahlreicher Genießer von nah und fern freuen kann.







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