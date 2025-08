Brücken-Bistro soll 2026 an der Geierlay eröffnen

Die Geierlay-Brücke ist 360 Meter lang, eine Touristenattraktion im Hunsrück. Auf der Sosberger Seite geht es meist ruhig zu, das könnte sich bald ändern. Im Juli 2026 soll nach jahrelangem Rechtsstreit ein Bistro in Nähe des Hangs entstehen.

. Wenn Besucher die Geierlay-Hängeseilbrücke von Mörsdorf aus überqueren, ist am Horizont vor allem Wald und Wiese zu sehen. Die Ortsgemeinde Sosdorf will das ändern: Nicht etwa, um die Aussicht zu zerstören, sondern um den Besuchern einen Ort zur Rast zu bieten. Trotz erteilter Baugenehmigung ist jedoch seit 2023 bisher wenig passiert. Das könnte sich nun bald ändern: Ein Planungsentwurf steht, ein Bistro mit Toilette und Spielplatz soll im Idealfall im Juli 2026 eröffnen. Das teilt Andreas Lehnert, Ortsbürgermeister von Sosberg, unserer Zeitung mit.

Dabei war das gar nicht so einfach umzusetzen. Denn: Rund um das Thema Brücken-Bistro entbrannte vor Jahren ein Rechtsstreit. Bis vors höchste deutsche Verwaltungsgericht stritten sich die Ortsgemeinden Sosberg und Mörsdorf, ob die Sosberger ein Gebäude direkt am Brückenkopf errichten dürfen. Vor zwei Jahren wurde in Leipzig die Zusage erteilt, dem Bistro steht seitdem aus rechtlicher Perspektive nichts mehr im Wege.

Seit dem Urteil ist mittlerweile einige Zeit vergangen, ein Ausflugslokal ist bei der Hängeseilbrücke noch nicht zu erahnen. Das soll allerdings nicht so bleiben. Lehnert erzählt, dass der Bau eines Bistros mit Toilette und Spielplatz geplant sei. Das Bistro soll nicht im direkten Sichtfeld der Brücke entstehen, sondern rechts versetzt davon, auf einer Fläche der Gemeinde.

Bereits im November 2023 sind die Sosberger von der Lokalen Aktionsgruppe Hunsrück mit 200.000 Euro bezuschusst worden, dennoch verzögern sich die Planungen. „Warum sich das so lange gezogen hat, das weiß ich nicht“, meint der Sosberger Ortschef: „Wir haben die Genehmigung erhalten und wollten dann sofort loslegen. Da haben dann so viele Leute mitgeredet, ob berechtigt oder nicht, das hat sich einfach gezogen.“

Ein Pächter wird zu gegebener Zeit noch gesucht. Wenn die Planungen aufgehen, soll in diesem Jahr mit der Ver- und Entsorgung der alten Infrastruktur begonnen werden und im Juli 2026 ein neues Bistro an der Geierlay eröffnen.