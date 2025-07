Wie ein Mühlstein hängt dem Kurort Bad Bertrich seine Schuldenlast um den Hals. Von dieser Last hat der auf der Höhe gelegene Ortsteil Kennfus die Nase voll. Er will eigenständig werden. Das gefällt nicht jedem.

Bad Bertrich besteht aus zwei Ortsteilen, unten im Tal der Ueß der schon mondän anmutende Kurort und oben auf der Eifelhöhe das eher ländlich geprägte Kennfus. Seit 1975 bilden die beiden Teile die Ortsgemeinde Bad Bertrich. 50 Jahre schon. Doch statt auf Feiern stehen die Zeichen derzeit wohl eher auf Trennung, denn die Kennfuser würden gerne wieder selbstständig werden. Nun beschloss der Gemeinderat, dies von der Kommunalaufsicht prüfen zu lassen.

Der Ortsbeirat von Kennfus hat dazu den Stein ins Rollen gebracht. Die Gründe dafür liegen in der schwierigen Finanzlage von Bad Bertrich. „In den nächsten Jahren ist mit keinem Haushaltsausgleich zu rechnen. Für die hohen Schulden ist vor allem der Ortsteil Bad Bertrich verantwortlich, die Lasten müssen aber von allen Bürgerinnen und Bürger, also auch in Kennfus, getragen werden. Daher hat sich der Ortsbeirat dazu entschieden, prüfen zu lassen, ob eine Ausgliederung des Ortsteiles Kennfus aus der Gemeinde möglich wäre, um dann wieder eigenverantwortlich über die Finanzen entscheiden zu können“, erläuterte Ortsbürgermeister Christian Arnold die Kennfuser Beweggründe im Gemeinderat.

i Der im Talkessel des Ueßbachs gelegene Ortsteil des Kurorts Bad Bertrich. Er unterscheidet sich deutlich von dem auf der Höhe gelegenen Ortsteil Kennfus, allein schon durch Kuranlagen, Hotels, Kliniken oder die Vulkaneife-Therme. David Ditzer

Wurden Unabhängigkeitsbestrebungen bewusst verheimlicht?

Kritik an dem Vorgehen äußerte die Beigeordnete Marie-Louise Kälker-Prakke. „Ich habe von diesem Kennfuser Begehren vorher nichts erfahren, obwohl sich das Vorgehen offenbar schon bei der Haushaltsberatung im Gemeinderat abzeichnete. Da hätte man die anderen Gemeinderatsmitglieder und die Beigeordneten im Vorfeld informieren können“, meinte sie, worauf der Kennfuser Ortsvorsteher Holger Burgard aber entgegnete, dass zu diesem Zeitpunkt dieser Kennfuser Antrag noch nicht bekannt war.

Doch auch andere Ratsmitglieder aus dem Ortsteil Bad Bertrich fühlten sich zu wenig über diese geplante Ausgliederung von Kennfus informiert. „Das hier ist ein ganz wichtiges Thema für unsere Gemeinde, doch wir Ratsmitglieder haben erst aus der Zeitung davon erfahren“, kritisierte Melanie Schäfer und nannte den Informationsaustausch in dieser Frage „grenzwertig“.

„Es ist legitim, über eine solch wichtige Frage nachzudenken, aber mir fehlt dazu ein Miteinander im Gemeinderat. Die Bad Bertricher sind hier im Rat in der Minderheit, aber man hätte dennoch uns schon im Voraus was sagen können.“

Achim Schäfer, Mitglied im Bad Bertricher Gemeinderat

Und ihr Ratskollege Achim Schäfer vermisste für die Bad Bertricher Vertreter im Gemeinderat Informationen aus der Gemeindespitze dazu. „Es ist legitim, über eine solch wichtige Frage nachzudenken, aber mir fehlt dazu ein Miteinander im Gemeinderat. Die Bad Bertricher sind hier im Rat in der Minderheit, aber man hätte dennoch uns schon im Voraus was sagen können“, meinte er in Richtung Ortsbürgermeister. Die Nachricht von einer möglichen Ausgliederung von Kennfus habe jedenfalls auch in Bad Bertrich für Unruhe und Diskussionen gesorgt.

Und dass das Thema die Menschen in der Gemeinde durchaus bewegt, zeigte die große Zahl an Zuhörern, die die Ratssitzung im Bürgerhaus in Kennfus verfolgten, darunter auch die frühere Ortsbürgermeisterin Beatrix Lauxen und der Erste VG-Beigeordnete und Ulmener Stadtbürgermeister Thomas Kerpen.

i Die katholische Kirche in Kennfus. Junker Dieter

Gespräch mit der Kommunalaufsicht in Cochem soll her

Um die Details, aber auch alle Folgen und den Ablauf eines möglichen Verfahrens zur Ausgliederung des Ortsteils Kennfus aus der Ortsgemeinde zu besprechen, hatte die Verbandsgemeinde im Vorfeld der Gemeinderatsitzung vorgeschlagen, ein Gespräch mit der Kommunalaufsicht in Cochem zu führen. Dem stimmte der Rat bei einer Gegenstimme zu. Neben dem Ortsbürgermeister und dem Ortsvorsteher sollen daran aber auch die Beigeordneten und der stellvertretende Ortsvorsteher teilnehmen. Dies hatte Ratsmitglied Achim Schäfer beantragt, damit ebenso Vertreter aus Bad Bertrich hier beteiligt wären. Denn sowohl der Ortsbürgermeister wie auch der Ortsvorsteher und der Erste Beigeordnete kommen aus dem Ortsteil Kennfus. Erst nach diesem Gespräch soll nun entschieden werden, ob ein offizielles Verfahren gemäß der Gemeindeordnung auf dem Weg gebracht werden soll.

Eine Gebietsänderung einer Gemeinde ist aus Gründen des Gemeinwohls durchaus möglich, sie hat aber weitreichende rechtliche, organisatorische, finanzielle und politische Folgen. Dazu gehören eine Personalübertragung und Rechtsnachfolgefragen, vor allem aber Fragen der Vermögensaufteilung und der Schulden. Das bedeutet hohen Gesprächsbedarf, viel Detailarbeit, und es birgt Konfliktstoff. Gerade was das Geld angeht.

„Wie die Chancen für eine Ausgliederung stehen, wissen wir nicht. Aber wenn nichts versucht wird, gibt es keine Chance.“

Christian Arnold, Ortsbürgermeister von Bad Bertrich

Denn die Finanzsituation von Bad Bertrich ist durchaus angespannt. Der aktuelle Etat weist im Ergebnishaushalt bei einem Volumen von fast 2,8 Millionen Euro einen Fehlbetrag von rund 234.000 Euro auf. Vorgesehen ist eine Kreditaufnahme von mehr als 200.000 Euro, die Gesamtverschuldung liegt bei 5,6 Millionen Euro, die Gemeinde weist eine negative freie Finanzspitze von 350.000 Euro auf. Sicher keine gute Ausgangsbasis für solche Gespräche. Dennoch: Die Frage einer Ausgliederung soll nun diskutiert werden. „Wie die Chancen für eine Ausgliederung stehen, wissen wir nicht. Aber wenn nichts versucht wird, gibt es keine Chance“, meint dazu Ortsbürgermeister Christian Arnold. Doch er gibt auch zu bedenken, dass eine solche Ausgliederung nicht leicht werden würde.