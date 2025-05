1100 Jahre, so alt ist die Eifelgemeinde Brohl. Dieses Jubiläum wird an Christi Himmelfahrt, Donnerstag, 29. Mai, ausgiebig gefeiert. Denn im Dorf wird am Vormittag hoher Besuch erwartet: Stephan Ackermann, Bischof von Trier, besucht die Eifelgemeinde. Er wird zu diesem feierlichen Ereignis um 9.30 Uhr die heilige Messe halten.

Pfarrer Michael Wilhelm, der ebenfalls Dekan des Pastoralen Raums Kaisersesch ist, hat den Besuch organisiert. Er sagt: „Auch für mich ist es etwas Besonderes, dass der Bischof höchstpersönlich kommt.“ Als er hörte, dass das große Jubiläum in Brohl ansteht, nahm er das als Anlass: „Ich dachte mir: 1100 Jahre sind es wert, um den Bischof mal anzufragen. Innerhalb von zwei Wochen kam dann die Zusage.“

i Stephan Ackermann, Bischof des Bistums Trier, wird in Brohl eine heilige Messe halten. Harald Tittel. picture alliance/dpa

Doch nicht nur das führt den Bischof in die Eifel: Im vergangenen Jahr sind einige Messdiener für eine Wallfahrt nach Rom gereist und haben dort Stephan Ackermann getroffen. Wilhelm sagt: „In der Zusage für Brohl hat er dann auch gefragt, ob es möglich ist, an diesem Tag auch die Jugendlichen in Hambuch zu treffen.“ Das wird am Donnerstagnachmittag der Fall sein.

Ortsbürgermeister Uwe Theobald freut sich auf die Feier: „Für einen kleinen Ort mit gerade mal 350 Einwohnern bedeutet so eine Feier natürlich ganz viel Arbeit – aber Arbeit, die Spaß macht. Alle packen an. Und das ist es auch, was Brohl ausmacht.“ Besonders stolz ist der Ortschef, dass es trotz der kleinen Größe so viele Vereine gibt – immerhin fünf Stück. Allesamt davon sind auch aktiv und werden sich bei der Jubiläumsfeier beteiligen.

Zur Vorbereitung auf das Fest fand am Samstag bereits ein Dorfaktionstag statt, „um das Dorf aufzupolieren“, sagt Theobald schmunzelnd. Jung und Alt waren dabei, laut dem Ortsbürgermeister war der jüngste Helfer gerade mal sechs Jahre, der älteste 76 Jahre alt: „Zu wenige Helfer haben wir nie. Eigentlich müssen wir eher schauen, dass genug Arbeit für all die Helfer da ist. Das ist echt toll.“ Auch Schilder machen inzwischen am Ortseingang auf das Jubiläum aufmerksam, „dafür haben wir extra Rubinienholz vom Brohler Wald gesammelt“.

Nun freut sich Brohl: Schon bald steht das große Fest an. Auf der Internet-Plattform Facebook lassen Theobald und VG-Bürgermeister Albert Jung gemeinsam verkünden: „Ein herausragendes Ereignis, das nicht nur die Geschichte von Brohl ehrt, sondern auch den Gemeinschaftssinn der Gemeinde feiert.“

Das Festprogramm in Brohl

Der Tag beginnt um 9.30 Uhr mit einer heiligen Messe, die Bischof Stephan Ackermann halten wird, mit Unterstützung der Chorgemeinschaft Brohl/Moselkern. Um 10.30 Uhr geht es dann mit dem Frühschoppen weiter, bei dem der Musikverein Brohl und DJ Hubi musikalische Stimmung verbreiten, während ein Weinstand Getränke ausschenkt. Auf dem Festplatz vor der Gemeindehalle wird das Team des Eifelhofs ab 11.30 Uhr Köstlichkeiten kredenzen, ab 14.30 Uhr wird es Kuchen geben. Am Nachmittag ab 15 Uhr bietet dann der Top-Act Brassers – „Blasmusik neu denken“ – den musikalischen Höhepunkt der 1100-Jahr-Feier. DJ Hubi wird den Ausklang des Festtags darstellen. red