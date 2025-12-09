Britische Royals trinken Moselriesling mit Steinmeier

My Royal Highness! Beim Staatsbankett für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Windsor sollen die hochrangigen Gäste mit einem Wein direkt aus dem Himmelreich überrascht worden sein.
Bernkastel-Kues/Windsor. Einem Riesling von der Mosel, aus der Doktor-Stadt gar, wird einmal mehr Weltruhm zuteil: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich zu Gast – und ihm zu Ehren soll in besonders edler Runde ein außergewöhnlicher Tropfen eines hiesigen Weinguts kredenzt worden sein.