Dinner auf Schloss Windsor Britische Royals trinken Moselriesling mit Steinmeier Ursula Bartz 09.12.2025, 12:00 Uhr

i Prinzessin Kate, Bundespräsident Steinmeier, König Charles, Außenminister Wadephul, Model Claudia Schiffer und der britische Premier Keir Starmer (von links) stoßen beim Staatsbankett mit Moselwein an. Bernd von Jutrczenka/dpa/Bernd von Jutrczenka

My Royal Highness! Beim Staatsbankett für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Windsor sollen die hochrangigen Gäste mit einem Wein direkt aus dem Himmelreich überrascht worden sein.

Bernkastel-Kues/Windsor. Einem Riesling von der Mosel, aus der Doktor-Stadt gar, wird einmal mehr Weltruhm zuteil: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich zu Gast – und ihm zu Ehren soll in besonders edler Runde ein außergewöhnlicher Tropfen eines hiesigen Weinguts kredenzt worden sein.







