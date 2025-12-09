Dinner auf Schloss Windsor
Britische Royals trinken Moselriesling mit Steinmeier
Prinzessin Kate, Bundespräsident Steinmeier, König Charles, Außenminister Wadephul, Model Claudia Schiffer und der britische Premier Keir Starmer (von links) stoßen beim Staatsbankett mit Moselwein an.
My Royal Highness! Beim Staatsbankett für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf Schloss Windsor sollen die hochrangigen Gäste mit einem Wein direkt aus dem Himmelreich überrascht worden sein.

Bernkastel-Kues/Windsor. Einem Riesling von der Mosel, aus der Doktor-Stadt gar, wird einmal mehr Weltruhm zuteil: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist gerade zu einem dreitägigen Staatsbesuch im Vereinigten Königreich zu Gast – und ihm zu Ehren soll in besonders edler Runde ein außergewöhnlicher Tropfen eines hiesigen Weinguts kredenzt worden sein.

