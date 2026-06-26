Moselkernerin öffnet Atelier Brigitte Pappe verwandelt Uraltes in „Kunst zum Tragen“ Brigitte Meier 26.06.2026, 12:00 Uhr

i Meisterin ihres Faches: Selbst die alte Nähmaschine kommt beim Herstellen der "Kunst zum Tragen" zum Einsatz. Brigitte Pappe

Brigitte Pappe verwandelt uralte Textilien in neue, pfiffige „Kunst zum Tragen“. Am 1. Juliwochenende beteiligt sich mit weiteren Künstlern an „Kunst am Fluss“. Wir haben sie vorab besucht.

Zum 5. Mal verwandelt sich die Moselregion zwischen Winningen und Trier am Samstag, 4., und Sonntag, 5. Juli, jeweils ab 11 Uhr in einen besonderen Ort der Kultur und Begegnung. Unter dem Motto „Kunst am Fluss“ präsentieren mehr als 100 Künstler und Künstlerinnen ihre Arbeiten an 28 verschiedenen Standorten entlang der Mosel.







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