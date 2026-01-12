Kommandoübergabe am 13. Januar Brigadegeneral Richert geht in den Ruhestand Mario Hübner 12.01.2026, 12:00 Uhr

i General Peter Richert TV/Mario Hübner

Nach knapp drei Jahren verlässt Brigadegeneral Peter Richert (63) die Bundeswehr-Aufklärer in Daun. Was sich in dieser Zeit getan hat, wie er die Truppe für künftige Herausforderungen aufgestellt sieht und was er im Ruhestand vorhat.

Daun. Mit Peter Richert bekam der 60 Jahre alte Bundeswehrstandort Daun erstmals einen General, da von dort aus das Kommando Aufklärung und Wirkung mit neun Dienststellen von der dänischen Grenze bis nach Bayern befehligt wird. Bevor er am Dienstag, 13.







