Tanzgruppen zeigen Können Briederner Weine munden den Festbesucher vortrefflich Thomas Esser 17.08.2026, 13:18 Uhr

i Die Tanzgruppen Briedern/Mesenich, trainiert von Jill Achenbach, erfreuen die Besucher mit einigen sehenswerten und mit viel Beifall bedachten Präsentationen. Thomas Esser

Von Geselligkeit, Musik und Tanz ist das Weinfest in Briedern geprägt - und natürlich vom Genuss schmackhafter Weine. Majestätischer Glanz kommt aus der Nachbarschaft.

In Ermangelung einer eigenen Weinmajestät waren es in Briedern die Regentinnen aus Senheim, Mesenich und Ellenz-Poltersdorf, die beim Startschuss des diesjährigen Weinfestes die Besucher auf weinfröhliche Stunden einstimmten. „Aber im nächsten Jahr können wir wieder mit einer eigenen Weinkönigin aufwarten”, versprach Beigeordneter Andreas Pisanu, der zum Festauftakt zusammen mit Marion Arnoldi, der Vorsitzenden des Heimat- und Verkehrsvereins, ...







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