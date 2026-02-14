75 Jahre KG Briedel Briedeler Jecken reisen mit Herz(chen) durchs All 14.02.2026, 06:00 Uhr

Seit 75 Jahren ist die KG Briedel für bunt-unterhaltsame Vorstellungen während der fünften Jahreszeit bekannt. Die Show in diesem Jahr bot ganz besondere Höhepunkte, wie sich das für ein Jubiläum gehört.

„75 Jahre Briedeler Karneval. Völlig losgelöst im All“ – u nter diesem Motto feierte die Karnevalsgesellschaft Briedel ihr 75. Jübiläum. Zu diesem besonderen Anlass regierte erstmals seit 2017 wieder ein Dreigestirn die Briedeler Narren: Prinz Alexandro I.







