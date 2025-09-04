Ganz klar: Der Bedarf an Wohnraum ist da. Das ist nicht nur in größeren Städten so, sondern inzwischen mangelt es auch bei uns im ländlichen Raum an einem ausreichenden Wohnungsangebot für junge Familien und ältere Menschen. Dass ein Investor mit einem groß angelegten Wohnblock dem entgegensteuern möchte, ist also erst einmal nicht verwerflich. Auf dem rund 3500 Quadratmeter großen Grundstück in den Sehler Anlagen sollen 41 Wohnungen und 27 Altenwohnungen entstehen. Allesamt barrierefrei. Die lückenlose Bebauung in Einzelhauscharakteristik entlang der Bundesstraße ist dem Stadtbild durchaus angepasst.

Und mal ehrlich, optisch wäre das im Vergleich zu jetzt ein Gewinn. Denn derzeit bietet das Gelände, auf dem zwei leer stehende Gewerbeimmobilien vor sich hin gammeln, keinen schönen Anblick. Dennoch stellt sich die Frage, ob das geplante Wohnprojekt nicht übers Ziel hinausschießt. Auf der Fläche, auf der bis dato ein Blumengeschäft und ein Einrichtungshaus standen, insgesamt 68 Wohneinheiten unterzubringen, ist vielleicht in einer Großstadt kein Problem. Wohl aber in Cochem. 68 Wohnungen bedeuten doch mitunter mehr als 100 Bewohner und mindestens ebenso viele Fahrzeuge. Auch wenn genügend Stellplätze ausgewiesen sind, wird der Verkehr auf der ohnehin viel befahrenen B 49 sowie um den Wohnblock herum enorm zunehmen. Da sind die Sorgen der Anwohner nicht unbegründet. Verständlich ist zwar vonseiten des Investors, dass er das „teuer gekaufte Grundstück“ maximal nutzen möchte. Aber manchmal ist auch – wider den wirtschaftlichen Aspekten – weniger einfach mehr. Und die Gemüter der Anwohner wären dann auch besänftigt.