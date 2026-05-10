Tourismus an der Mosel: Braucht Bernkastel-Kues eine Jugendherberge?
Tourismus an der Mosel
Braucht Bernkastel-Kues eine Jugendherberge?
Für Urlauber mit wenig Geld ist es schwierig, eine günstige Unterkunft in Bernkastel-Kues zu finden. Warum gibt es dort keine Jugendherberge mehr? Unsere Redaktion hat nachgefragt.
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Bernkastel-Kues. Bernkastel-Kues ist für Urlauber ein beliebtes Ziel. Wer durch die malerischen Gassen der Altstadt schlendert, sieht prächtiges Fachwerk und gehobene Gastronomie. Doch wer als junger Backpacker, Mitglied einer Schulklasse oder mit seiner Familie unterwegs ist, hat mitunter Probleme, eine kostengünstige Unterkunft zu finden.