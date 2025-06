Brandschützer feiern in Kaifenheim

Anlässlich des Feuerwehrtages der Verbandsgemeinde Kaisersesch kamen 250 Wehrleute in Kaifenheim zusammen. Neben Ehrungen und mahnenden Worten an die Landespolitik wurden auch 14 Kameraden und Kameradinnen neu in ihr Ehrenamt eingeführt.