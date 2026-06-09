Familie hat alles verloren Brandopfer in Altstrimmig brauchen Hilfe Birgit Pielen 09.06.2026, 11:36 Uhr

i Nach dem Wohnhausbrand in Altstrimmig bleibt den Bewohnern nichts. Ihr ganzes Hab und Gut ist den Flammen zum Opfer gefallen. Birgit Pielen

Nach dem Großbrand in Altstrimmig stehen die Bewohner vor dem Nichts: Haus, Einrichtung und persönliche Erinnerungen wurden zerstört. Nachbarn haben nun eine Spendenaktion gestartet, um der betroffenen Familie beim Neuanfang zu helfen.

Die Bewohner des Brandhauses in Altstrimmig stehen vor dem Nichts. Ihr gesamtes Hab und Gut ist den Flammen zum Opfer gefallen. Ein verheerendes Feuer hat ihr Zuhause am späten Freitagabend, 5. Juni, komplett zerstört. Nachbarn haben jetzt eine Spendeninitiative gestartet, um die erste Not zu lindern.







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