Topografie bereitet Probleme Brandbrief an Kreis: In Reidenhausen fehlt Löschwasser Dieter Junker 16.06.2026, 11:57 Uhr

i In der Hunsrückgemeinde Reidenhausen gibt es Probleme bei der Wasserversorgung, gerade beim Löschwasser. Der Ortsbürgermeister hat sich mit einem Brandbrief an Kreis und Fraktionen gewandt, der Kreis sucht nach Lösungen. Dieter Junker

In Reidenhausen gibt es Probleme mit der Wasserversorgung. Nicht zuletzt im Brandfall fürchtet Ortsbürgermeister Christian Klemm Unheil. Er mahnt Lösungsvorschläge an.

Das Hunsrückdorf Reidenhausen klagt über Probleme mit zu niedrigem Wasserdruck und geringer Wassermenge. In einem Brief an den Kreis und an die Fraktionen weist Ortsbürgermeister Christian Klemm auf die Missstände hin, befürchtet Gefahren bei einem Brand im Ort und regt einen Anschluss der Gemeinde an die Wasserversorgung aus Peterswald-Löffelscheid an, da die aktuellen Kabelverlegungen kostengünstig mitgenutzt werden könnten.







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