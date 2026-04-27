Rauchsäule an der Mosel Brand in Kröv – Unbewohntes Gebäude wird abgerissen 27.04.2026, 09:56 Uhr

i Eine dicke Rauchsäule ist am Sonntag über Kröv zu sehen. TV/Ursula Bartz

Dichte Rauchschwaden über Kröv: Im Ortskern stand am Sonntag ein unbewohntes Haus in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, eine Warnmeldung wurde mittlerweile aufgehoben.

Kröv. Ein Feuer ist am Sonntagmorgen, 26. April, in einem unbewohnten Gebäude in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) ausgebrochen. Dichter Rauch war über dem Ort an der Mosel zu sehen. Der Brand ereignete sich nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Jörg Teusch im Ortskern, in der Robert-Schuman-Straße Richtung Ortsausgang.







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