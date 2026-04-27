Rauchsäule an der Mosel
Brand in Kröv – Unbewohntes Gebäude wird abgerissen
Eine dicke Rauchsäule ist am Sonntag über Kröv zu sehen.
Eine dicke Rauchsäule ist am Sonntag über Kröv zu sehen.
TV/Ursula Bartz

Dichte Rauchschwaden über Kröv: Im Ortskern stand am Sonntag ein unbewohntes Haus in Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand, eine Warnmeldung wurde mittlerweile aufgehoben.

Lesezeit 3 Minuten
Kröv. Ein Feuer ist am Sonntagmorgen, 26. April, in einem unbewohnten Gebäude in Kröv (Kreis Bernkastel-Wittlich) ausgebrochen. Dichter Rauch war über dem Ort an der Mosel zu sehen. Der Brand ereignete sich nach Angaben des Brand- und Katastrophenschutzinspekteurs Jörg Teusch im Ortskern, in der Robert-Schuman-Straße Richtung Ortsausgang.

Ressort und Schlagwörter

Kreis Cochem-ZellBlaulicht

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Kreis Cochem-Zell

Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Cochem-Zell gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren