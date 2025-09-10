Im Gewerbegebiet in Cochem-Brauheck kam es zu einem Brand im Spänebunker eines Schreinerbetriebs. Obwohl die Löscharbeiten bereit abgeschlossen waren, musste die Feuerwehr erneut ausrücken.

. Die Löscharbeiten am Spänebunker eines Küchenherstellers in Brauheck schienen am Montag um die Mittagszeit bereits abgeschlossen. Doch um 16.15 Uhr kam es wieder zu einer Alarmierung an selber Stelle. Der entstandene Schaden ist nun größer als gedacht.

Was passiert ist: Aus einem Silo, das mit rund 90 Kubikmeter Hackschnitzel zur Befeuerung einer Heizanlage gefüllt war, qualmte es. Die herbeigerufene Feuerwehr versuchte, die Glutnester im Innern über eine Öffnung am oberen Ende des Silos zu ersticken. „Vorsichtshalber haben wir die Temperatur im Silo, auch nachdem wir abgezogen waren, weiterhin mit einer Wärmebildkamera kontrolliert“, erklärt Jörg Hirschen, Wehrleiter der VG Cochem. Am Nachmittag sei die Hitze dann auf mehr als 300 Grad Celsius angestiegen. Die Feuerwehr musste erneut ausrücken. „Wir haben dann versucht, von unten an die Glutnester heranzukommen“, so Hirschen weiter. Mit einem Minibagger sollten die Späne nach draußen befördert und vor Ort abgelöscht werden. Die Öffnungsklappe war aber für das Gerät nicht groß genug. Die Ortsgruppe des THW-Cochem wurde hinzugezogen, um die Silowand aufzubrechen.

„Es handelte sich zwar um kein offenes Feuer, aber die Löscharbeiten waren sehr aufwendig.“

Jörg Hirschen, Wehrleiter VG Cochem

„Die Kameraden mussten bei dem Einsatz äußerst vorsichtig sein, um keinen Staub aufzuwirbeln und eine Staubexplosion zu verhindern“, sagt Hirschen. Wegen der austretenden Gase waren auch Atemschutzträger (PA-Träger) im Einsatz. Erst nach zwölf Stunden konnten die Löscharbeiten erfolgreich beendet werden. Die Hackschnitzel sind zum Heizen allerdings nicht mehr zu gebrauchen.

Vor Ort waren die Löschzüge aus Cochem-Stadt, Sehl, Cond und Brauheck, die Feuerwehr Dohr, Faid und Pommern sowie die Führungsstaffel, der Gerätewagen Atemschutz und der THW-Ortsverein Cochem. Die Einsatzstelle Hygiene versorgte die PA-Träger nach dem Einsatz im Silo mit frischer Kleidung. Die DRK-Ortsverbände Cochem und Treis-Karden wechselten sich mit einem Rettungswagen vor Ort ab. Die SEG-Versorgung des Kreises lieferte Essen und Getränke.